Производитель часов Fossil Group выпустила новые умные часы Gen 5E

Американский производитель часов Fossil group выпустил новые умные часы, получившие название Gen 5E. Часы представляют собой урезанную версию умных часов Gen 5, выпущенных в прошлом году. Эта модель имеет более низкую цену, чем ее предшественник.

Умные часы Fossil Gen 5E предлагаются в двух размерах - 42 мм и 44 мм. Обе версии оснащены 1,19-дюймовым OLED-дисплеем. Часы работают на более старом Snapdragon Wear 3100. Процессор работает в паре с 1 ГБ оперативной памяти, а на борту имеется 4 ГБ встроенной памяти. Обеспечивает питание аккумулятор емкостью 300 мАч. Часы также оснащены NFC и обладают водонепроницаемостью до 3 атм.

Watch 5E также есть динамик и микрофон, что позволяет пользователям совершать звонки и отвечать на них прямо с часов. Умные часы Fossil Gen 5E стоят 249 долларов в обеих размерах.