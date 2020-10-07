Производитель часов Fossil Group выпустила новые умные часы Gen 5E

Американский производитель часов Fossil group выпустил новые умные часы, получившие название Gen 5E. Часы представляют собой урезанную версию умных часов Gen 5, выпущенных в прошлом году. Эта модель имеет более низкую цену, чем ее предшественник.

Умные часы Fossil Gen 5E предлагаются в двух размерах - 42 мм и 44 мм. Обе версии оснащены 1,19-дюймовым OLED-дисплеем. Часы работают на более старом Snapdragon Wear 3100. Процессор работает в паре с 1 ГБ оперативной памяти, а на борту имеется 4 ГБ встроенной памяти. Обеспечивает питание аккумулятор емкостью 300 мАч. Часы также оснащены NFC и обладают водонепроницаемостью до 3 атм.

Watch 5E также есть динамик и микрофон, что позволяет пользователям совершать звонки и отвечать на них прямо с часов. Умные часы Fossil Gen 5E стоят 249 долларов в обеих размерах.
Комментарии и отзывы Fossil Gen 5E
Обзоры:
Летняя распродажа AliExpress. Amazfit BipЛетняя распродажа AliExpress. Amazfit Bip
Обзор Canyon Sanchal CNS-SW73. Лучшие смарт-часы для повседневной жизни Обзор Canyon Sanchal CNS-SW73. Лучшие смарт-часы для повседневной жизни
Обзор Amazfit Bip S. Доступные умные часы с автономностью до 40 днейОбзор Amazfit Bip S. Доступные умные часы с автономностью до 40 дней
Новости:
Лучшие аксессуары для Samsung Galaxy Watch Active2

Очень часто пользователи заказывают ...
Amazfit Neo выглядят как цифровые часы 1990-х годов

По заявлению компании, Amazfit Neo выглядят как цифровые часы 1990-х годов и имеют 28-дневное время автон...
Наилучшие аксессуары для Xiaomi Mi Band 5

Довольно часто пользователи при занятиях спортом предпочитают использовать умные браслеты, так как они ум...
Обзор Team EX2 1TB (T253E2001T0C101). SSD диск для системы по работуОбзор Team EX2 1TB (T253E2001T0C101). SSD диск для системы по работу
Лучшие портативные колонки. Sony SRS-XB21Лучшие портативные колонки. Sony SRS-XB21
Обзор ASUS ROG Theta 7.1. Наушники с восемью динамиками, четырьмя усилителями и ЦАПОбзор ASUS ROG Theta 7.1. Наушники с восемью динамиками, четырьмя усилителями и ЦАП
Обзор CARCAM D5. Двухканальный видеорегистратор с магнитным креплениемОбзор CARCAM D5. Двухканальный видеорегистратор с магнитным креплением
Лучшая мультиварка. REDMOND RMC-M36Лучшая мультиварка. REDMOND RMC-M36
Представлен корпус Nagao N-Frame-EATX бе...
Представлен корпус Nagao N-Frame-EATX беКомпания Nagao Manufacturing пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью N-Frame-EATX, которая от...
Обзор realme X3 Superzoom 12/256GB. Дост...
Обзор realme X3 Superzoom 12/256GB. ДостНикого уже давно не удивляет тот факт, что смартфон флагманского уровня может стоить больше 100 000 рубле...
Компьютер iBUYPOWER Slate9050W оснащен п...
Компьютер iBUYPOWER Slate9050W оснащен пКомпания iBUYPOWER выпустила игровой компьютер Slate9050W. На данный момент игровая система доступна на т...
В игровом магазине Epic Games Store тепе...
В игровом магазине Epic Games Store тепеИгровой магазин Epic Games Store постепенно расширяет возможности, предлагая пользователям новые функции....
Официально представлен смартфон POCO X3 ...
Официально представлен смартфон POCO X3 Некоторое время назад на просторах интернета уже появилась информация о смартфоне POCO X3 NFC, который вр...
Samsung Galaxy F41 запуск 8 октября ...
Samsung Galaxy F41 запуск 8 октября Старт продаж Galaxy F41, компания Samsung объявила 8 октября 2020 года. В преддверии этого компания уже п...
Google Play раскрыл характеристики Samsu...
Google Play раскрыл характеристики SamsuВ базе данных Google Play обнаружились сведения о смартфоне Samsung Galaxy M31s, официальная презентация ...
Игровой монитор ASUS ROG Swift PG329Q с ...
Игровой монитор ASUS ROG Swift PG329Q с Компания ASUS анонсировала 32 дюймовый игровой монитор ROG Swift PG329Q с матрицей Fast IPS. ...
Смартфон среднего класса Oppo A53 оснаст...
Смартфон среднего класса Oppo A53 оснастНовый смартфон компании Oppo A53 станет одним из первых устройств работающим на платформе Qualcomm Snapdr...
Лучший триммер для бороды. Philips MG773...
Лучший триммер для бороды. Philips MG773Лучший триммер для бороды и усов позволит мужчине всегда поддерживать в аккуратном виде растительность на...
Ищем аксессуары для PocketBook 625 Basic...
Ищем аксессуары для PocketBook 625 BasicОчень часто после приобретения электронной читалки пользователи начинают думать о том, как бы устройству ...
Oppo запустила Reno4 Pro 5G с процессоро...
Oppo запустила Reno4 Pro 5G с процессороКомпания Oppo анонсировала три новые модели смартфонов: Reno4 Pro 5G , Reno4 5G и Reno4 Z 5G. ...
Обзор Eheim Prefilter 4004320. Префильтр для внешних фильтровОбзор Eheim Prefilter 4004320. Префильтр для внешних фильтров
Обзор LEXAND LRD3000. Сигнатурный комбо-видеорегистраторОбзор LEXAND LRD3000. Сигнатурный комбо-видеорегистратор
Обзор Candy CDI 2L11453-07. Узкая посудомоечная машина на 11 комплектовОбзор Candy CDI 2L11453-07. Узкая посудомоечная машина на 11 комплектов
Обзор TrendVision ST-1. Ультрафиолетовый рециркулятор для дома и офисаОбзор TrendVision ST-1. Ультрафиолетовый рециркулятор для дома и офиса
Обзор SVEN RX-114. Недорогая мышка для дома и офисаОбзор SVEN RX-114. Недорогая мышка для дома и офиса
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor