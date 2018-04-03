Производитель чехлов раскрыл дизайн смартфона HTC U12+

Издание Yahoo! Taiwan опубликовало рендеры флагманского смартфона HTC U12+, который еще не был представлен официально. Источником утечки, как это часто бывает, выступил производитель чехлов. Изображения подтверждают слухи о безрамочном дизайне, двойной основной камере и сканере отпечатков пальцев на задней панели, а также двойной фронтальной камере.

По предварительным данным, аппарат получит 6-дюймовый дисплей с разрешением QHD+, топовый процессор Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной памяти, двойную 16+12-Мп основную камеру, двойную фронтальную камеру аккумулятор на 3420 мАч и Android Oreo с Sense 10, Edge Sense 2.0, а также полной поддержкой Treble и Face Unlock. Официальный анонс HTC U12+ ожидается в конце апреля-начале мая этого года.