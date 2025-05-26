Производитель подтвердил АКБ на 7100 мАч в OnePlus Ace 5 Racing Edition

Компания OnePlus раскрыла новые подробности о смартфоне OnePlus Ace 5 Racing Edition, который будет официально представлен 27 мая в Китае. Производитель подтвердил наличие аккумулятора ёмкостью 7100 мАч и 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 9400e с тактовой частотой до 3,4 ГГц, графическим ускорителем Mali-G720 Immortalis MP12 и модемом 5G. По данным инсайдеров, смартфон также оснастят 6,77-дюймовым плоским дисплеем, до 16 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти хранилища, 50-Мп тыльной камерой, а также корпусом толщиной 8,27 мм и массой 199 граммов.