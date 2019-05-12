Производитель складного смартфона Royole работает над «умными» часами с гибким дисплеем

Компания Royole, которая раньше Samsung и Huawei выпустила складной смартфон Royole FlexPai, работает над еще одним гибким устройством. Но это уже не смартфон, а «умные» часы.

Пока идеи Royole воплощены только на бумагу — в патентных заявках, поданных во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO). Первый патент был подан еще во второй половине 2017 года, но опубликован только 4 апреля 2019 года, второй опубликован в феврале этого года. Оба документа описывают часы с гибким дисплеем. В сложенном состоянии это небольшой экран, в разложенном — почти экран смартфона, на котором удобно набирать текст и смотреть изображения.

В первом случае дисплей раскрывается перпендикулярно ремешку и удерживается в сложенном состоянии с помощью специальных магнитов. Аккумулятор при этом встроен прямо в ремешок. Во втором случае экран раскладывается параллельно ремешку. Эти устройства совершенно непохожи на смарт-часы Nubia Alpha, гибкий дисплей которых расположен вдоль металлического браслета. В любом случае, пока разработки Royole остаются лишь патентами, и решится ли компания выпустить такие гаджеты — пока неизвестно.