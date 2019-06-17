Производители просят поблажек для Huawei

Если вы следите за новостями об электронике, то слышал о торговой войне США против Китая, в ходе которой сильно пострадала компания Huawei. Суть в том, что правительство США запретило компаниям из США сотрудничать с Huawei. То есть, та же Google теперь не может предоставлять Google Play для данных смартфонов, не говоря уж об операционной системе. Теперь пострадали еще и производители компонентов, которые делали модемы или дисплеи для компании Huawei, так как они тоже не могут продавать свою продукцию для китайской компании. К сожалению, требования послабить санкции не были одобрены в правительстве США и ситуация не изменилась. Но, производители все еще верят в то, что торговая война закончится и можно будет вновь работать как прежде.