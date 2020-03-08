Производительность графического процессора NVIDIA RTX Super в ноутбуках вырастет на 50%

2020-03-08, Автор - Ramil; Продукт - NVIDIA RTX Super; [115]
Архитектура NVIDIA Turing вышла два года назад. С момента ее запуска выпущено множество видеокарт. Компания планирует выпустить графические процессоры для игровых ноутбуков.

Графические процессоры NVIDIA RTX 2070 Super и RTX 2080 Super будут использоваться в новых игровых ноутбуков. В интернете появился слайд, в котором изображена статистика производительности между версиями.

Серия Super предлагает на 50% прироста, чем обычная RTX 2070 или RTX 2080. Выход ноутбуков с графикой NVIDIA RTX 2070 Super и RTX 2080 Super запланирован на весну этого года.

Комментарии и отзывы NVIDIA RTX Super
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