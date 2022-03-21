Производство Apple Watch Series 3 будет прекращено в этом году

Предполагается, что производство Apple Watch Series 3 будет прекращено в третьем квартале этого года. Считается что эта модель больше не будет продаваться после вышеупомянутого квартала и не будет иметь права на получение будущих обновлений программного обеспечения, включая предстоящее watchOS 9.

Аналитики считают что следующее обновление watchOS будет слишком сложным для Apple Watch Series 3, поскольку их нынешнее оборудование не сможет соответствовать требованиям обновления. Само собой, устройство, представленное пять лет назад, уже будет с трудом запускать текущую операционную систему из-за устаревшего оборудования. Однако еще одна причина прекращения его производства заключается в том, что ожидается добавление большего количества новых моделей. Ходят слухи, что Apple намерена выпустить в этом году три новых устройства, в том числе флагман под названием Apple Watch Series 8.
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