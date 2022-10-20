Производство iPhone 14 Plus снизили на 40%

Да, аналитики подсчитали, что из 90 миллионов проданных устройств примерно 15-20% приходится именно на iPhone 14 Plus, который должен двигать новую линейку смартфонов в плане продаж. И если компания почти вполовину снизила объёмы заказов на этот гаджет, то, видимо, ситуация в корне изменится, хотя сама компания пока что ничего не говорит о серьёзных изменениях в прогнозе на год. Может, Apple ещё надеется продать больше смартфонов в праздничные периоды, но это выглядит весьма сомнительным удовольствием. Всё же если на релизе спроса на iPhone 14 Plus нет, то перед праздниками он тоже не появится. Вероятно, это будет первый провальный год для компании Apple, которая обычно угадывала в плане прогнозов по продажам своих новых гаджетов почти всегда.