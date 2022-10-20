Производство iPhone 14 Plus снизили на 40%

Ещё перед тем, как Apple выпустила в продажу смартфон iPhone 14 и его собратьев по линейке, представители гиганта заявили, что они планируют за год продать 90 миллионов iPhone. И хотя многим может показаться, что это не так уж много на фоне конкурентов, на самом деле это просто безумные объёмы — та же Samsung продаёт около 200 миллионов смартфонов, но у неё львиная часть продаж приходится на доступные гаджеты. У Apple доступных гаджетов просто нет, так что 90 миллионов проданных устройств — внушительная цифра. Вот только этому прогнозу, видимо, не суждено сбыться — после того, как производитель снизил заказы на сборку iPhone 14 Plus на 40%, компания должна потерять как минимум 10 миллионов проданных смартфонов за текущий год.

Да, аналитики подсчитали, что из 90 миллионов проданных устройств примерно 15-20% приходится именно на iPhone 14 Plus, который должен двигать новую линейку смартфонов в плане продаж. И если компания почти вполовину снизила объёмы заказов на этот гаджет, то, видимо, ситуация в корне изменится, хотя сама компания пока что ничего не говорит о серьёзных изменениях в прогнозе на год. Может, Apple ещё надеется продать больше смартфонов в праздничные периоды, но это выглядит весьма сомнительным удовольствием. Всё же если на релизе спроса на iPhone 14 Plus нет, то перед праздниками он тоже не появится. Вероятно, это будет первый провальный год для компании Apple, которая обычно угадывала в плане прогнозов по продажам своих новых гаджетов почти всегда.