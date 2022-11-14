Производство iPhone 14 Pro опять урезали

Некоторое время назад мы говорили о том, что компания Apple существенно сокращает объём производства смартфонов iPhone 14 Pro, так как спрос на данный гаджет сильно упал в том числе в Китае. А Китай, что вполне логично, является основным рынком для производителя любых смартфонов, так что это существенно скажется на общем уровне продаж производителя. А вчера появилась новая информация о том, что iPhone 14 Pro опять сократили — теперь Foxconn будет собирать меньше смартфонов этой линейки. Причин инсайдеры назвать точно не могут, но, вероятно, дело в пониженном спросе на смартфоны, так как с поставками комплектующих сейчас проблем быть не должно и снижать объёмы производства просто так производитель тоже не станет, тем более перед праздниками.

К сожалению, снижение объёмов производства никак не скажется на стоимости смартфонов Apple — производитель хотя и видит, что желающих покупать новинку не так уж много, но пока что никто не спешит снижать стоимость устройства, так как оно только поступило в продажу. Вероятно, компания надеется на праздниках продать как можно больше устройств, чтобы закрыть пробелы в бюджете, а потом можно будет ожидать хоть небольших, но всё же скидок. Но, в любом случае, ситуация с iPhone 14 Pro получается довольно грустная, особенно на фоне того, что следующий смартфон компании должен получить порт USB Type-C, что сделает все современные устройства устаревшими и не очень привлекательными к покупке. Это тоже стоит учитывать.