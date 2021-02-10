Просочились изображения RedMagic Watch

RedMagic - игровой суббренд компании nubia Technology, известен игровыми смартфонами, соответствующими аксессуарами и даже игровым TWS под названием Cyberpods. Теперь, по данным FCC, компания планирует выпустить первые умные часы под названием RedMagic Watch с номером модели SW2102.

Предстоящие часы RedMagic Watch будут оснащены 1,39-дюймовым круглым AMOLED- дисплеем с разрешением 454 x 454 пикселей. Также судя по изображениям, эти умные часы будут иметь две физические кнопки с правой стороны.

Часы будут поставляться со всеми необходимыми датчиками такими как: датчик частоты сердечных сокращений, акселерометр, гироскоп, компас, датчик внешней освещенности, GPS, ГЛОНАСС и QZSS. Ещё известно что новинка получит аккумулятор ёмкостью 420 мАч, которая заряжается с помощью прилагаемого магнитного зарядного устройства со скоростью 2,5 Вт.

RedMagic Watch будут использовать Bluetooth 5.0 LE для подключения к смартфонам под управлением Android 4.4 и выше через сопутствующее приложение под названием RedMagic Sports.