Просочившиеся скриншоты и характеристики OnePlus 9 Pro

Ожидается, что серия OnePlus 9 будет запущена в марте месяце. По слухам, будет три модели - Oneplus 9 Pro, OnePlus 9 и третья модель, название которой не подтверждено. Но в сети появилась новая утечка, которая раскрывает ключевые характеристики OnePlus 9 Pro.

Как видно на изображении, OnePlus 9 Pro будет иметь 6,7-дюймовый дисплей Fluid AMOLED с частотой обновления 120 Гц и процессор Snapdragon 888 в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти. На изображении также видно, что OnePlus 9 Pro будет иметь четыре задние камеры - 48 МП + 50 МП + 8 МП + 2 МП. Также выяснилось, что OnePlus 9 Pro будет работать под управлением Android 11 из коробки.

Другие изображения показывают, что приложение камеры было переработано. Обновленное меню настроек видео позволит пользователям переключаться между частотой кадров, разрешением и соотношением сторон. Флагман OnePlus 9 Pro поддерживает запись видео 8K со скоростью 30 кадров в секунду и запись видео 4K со скоростью 120 кадров в секунду.