Прототип Huawei P20 показался на живых фото

Портал Android Authority поделился несколькими живыми фотографиями прототипа флагманского смартфона Huawei P20. Дизайн устройства на снимках сильно отличается от того, что мы видели на большинстве утечек. Например, у смартфона отсутствует вырез под разговорный динамик и сканер отпечатков пальцев. Судя по всему, инженеры планировали разместить его под дисплеем. Нет и третьего объектива обещанной 40-Мп камеры с пятикратным оптическим зумом. На торцах можно заметить сенсорную область со светодиодами, предназначенную, видимо, для регулировки громкости. Прототип любопытный, но в качестве коммерческого продукта, мы его не увидим.