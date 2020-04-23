QHD-монитор ViewSonic VX2785-2K-MHDU получил порт USB Type-C

Новинка характеризуется разрешением 2560:1440 пикселей, яркостью 300 кд/м2, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 80 000 000:1, временем отклика 5 мс, частотой обновления 75 Гц, углами обзора 178 градусов, 72% охватом цветового пространства NTSC, 102% охватом цветового пространства sRGB, 3-Вт стереофоническими динамиками, цифровыми интерфейсами HDMI 1.4 и DisplayPort, симметричным портом USB Type-C с возможностью подключения ноутбука, поддержкой технологии AMD FreeSync для более плавной игры, средств Blue Light Filter и Flicker Free для комфорта глаз и регулируемой подставкой. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы ViewSonic VX2785-2K-MHDU
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