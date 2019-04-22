Qualcomm Snapdragon 735 может добавить поддержку 5G в средний класс смартфонов

Поддержка сетей 5G в настоящее время ограничена несколькими ведущими устройствами, такими как Galaxy S10 5G, LG V50 ThinQ 5G и Huawei Mate 20 X 5G. Для того, чтобы повысить скорость внедрения, Qualcomm, разрабатывает чип с поддержкой 5G, который появится в будущих смартфонах среднего уровня.

Ожидаемый чип Snapdragon 735 заменит недавно анонсированный Snapdragon 730 . Как и флагманские процессоры Qualcomm он будет производиться по 7-нм технологическому процессу. Это должно привести к увеличению производительности до 20% и увеличению эффективности на 50%. Вместо отдельного модема Snapdragon X50, который находится внутри Galaxy S10 5G, Snapdragon 735 будет использовать встроенный модем 5G. Это должно привести к более тонким и легким смартфонам 5G. Это также должно снизить общую стоимость, связанную с технологией.

Новый чип должен позволить производителям создавать смартфоны среднего уровня с 12 ГБ оперативной памяти. Кроме того, чип будет поддерживать дисплеи 21: 9 с разрешением 3360x1440p, запись видео 4K со скоростью 60FPS и выделенный NPU, который поможет с функциями AI. Qualcomm Snapdragon 735 представят в последнем квартале этого года, а первые устройства его на базе должны появиться в первой половине 2020 года.