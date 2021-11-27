Qualcomm может захватить рынок умных часов у Apple

Qualcomm не очень любит Apple, что понятно, учитывая, как Apple пыталась вывести ее из бизнеса. Хотя еще одна причина, по которой Qualcomm не любит Apple, заключается в том, что в вертикально интегрированном мире Apple, Qualcomm является избыточным. Одна из больших проблем Qualcomm заключается в том, что Apple Watch по своим характеристикам и возможностям по-прежнему превосходят любые часы, созданные с использованием технологии Qualcomm. Однако, привязав Apple Watch к iPhone, Apple отсекла примерно две трети потенциального общего доступного рынка смартфонов (TAM). На прошлой неделе Qualcomm, владеющая доминирующей аппаратной платформой для умных часов сторонних производителей, сформулировала план, как воспользоваться ошибкой Apple и свергнуть Apple Watch на вершине сегмента умных часов.

На прошлой неделе Qualcomm показала свою новую платформу умных часов следующего поколения и указала, что в следующем году она увеличит свои общие инвестиции в этот класс устройств по крайней мере в два раза. Эта новая платформа будет иметь более высокую производительность и большее время автономной работы, чем существующие продукты. Между тем, время автономной работы существующих умных часов Qualcomm уже превышает время автономной работы часов Apple текущего поколения, но их функции отстают. Значительная часть этих дополнительных денег пойдет на маркетинг по формированию спроса, ориентированный на пользователей Android и iOS. Google, конечно же, по-прежнему является партнером Qualcomm по программному обеспечению. Обе компании рады этой существенно неудовлетворенной рыночной возможности.