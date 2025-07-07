Qualcomm отдала Snapdragon 8 Elite Gen 2 на производство TSMC

По информации западных инсайдеров, компания Qualcomm разрабатывала две версии своего флагманского процессора Snapdragon 8 Elite Gen 2, одна из которых должна была изготавливаться по 2-нм техпроцессу GAA от Samsung под кодовым названием Kaanapali S. Однако теперь сообщается, что компания отказалась не только от этого варианта, но и от идеи представить две версии чипа на сентябрьском мероприятии Snapdragon Summit. Если слухи подтвердятся, Qualcomm в очередной раз отдаст все свои заказы TSMC, которая остаётся её эксклюзивным производственным партнёром. Ранее ожидалось, что Qualcomm сможет сдерживать рост цен на свои флагманские системы на кристалле, применяя двойной подход к производству — с Samsung и TSMC.

Но теперь в линейке производителя останется только версия процессора SM8850 — это и будет основа для всех будущих флагманов, включая Samsung Galaxy S26, который ранее ожидался с чипом на 2-нм техпроцессе от Samsung. Причины такого решения официально не раскрываются, но, скорее всего, Samsung снова не смогла обеспечить стабильный уровень выхода годных кристаллов. Согласно предыдущим сообщениям, во время опытного запуска производства Exynos 2600, стартовавшего в прошлом месяце, Samsung пыталась довести выход годных 2-нм кристаллов хотя бы до 50%. Однако для начала полноценного массового выпуска требуется как минимум 70%, и, вероятно, Qualcomm предвидела, что Samsung вряд ли достигнет этой планки. Это сильно ударит по Samsung.
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