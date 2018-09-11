Qualcomm показала платформу Snapdragon Wear 3100

Умные часы сейчас не пользуются таким большим спросом, как хотелось бы производителям. Пользователи не видят смысла в покупке нового устройства, ведь от старого оно отличается максимум дизайном. Новых функций на этом рынке не было уже довольно давно, но теперь компания Qualcomm выпустила в продажу новую платформу Snapdragon Wear 3100 и стало понятно, что это реально небольшой шаг вперед. Главный процессор теперь работает вместе с сопроцессором Qualcomm QCC1110, который позволяет уменьшить потребление энергии до минимума. Время работы часов должно сильно вырасти и компания сообщила о 100 новых моделей часов, которые вскоре будут анонсированы партнерами. Вероятно, новая платформа сделает новые продукты действительно более продвинутыми, но нужно на это еще посмотреть.