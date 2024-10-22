Qualcomm представила процессор Snapdragon 8 Elite

Сегодня компания Qualcomm официально представила свой новейший флагманский процессор под названием Snapdragon 8 Elite — новейший чип, который должен предоставить потенциальному покупателю просто безумный прирост производительности. Более того, компания даже пригласила партнёров на сцену в рамках данного мероприятия для демонстрации будущих смартфонов с этим чипом, что позволило хотя бы примерно определить спектр гаджетов, которые будут готовы к релизу в обозримом будущем. И компания Xiaomi, как и говорили инсайдеры ранее, похоже, будет одной из первых, кто выпустит устройство на базе этого чипа в релиз. Также работают над своими устройствами компании Realme, ASUS (но только для серии ROG) и Honor.

Кроме того, компания Honor довольно активно продвигает Magic7 Pro, продемонстрировав дизайн смартфона в коротком видео и рассказав о рендеринге игр с помощью модуля NPU в рамках прошивки MagicOS 9.0. И, что не может не радовать, Honor не упустила возможность продемонстрировать смартфон на сцене в рамках саммита Snapdragon. Представители компании заявили, что серия смартфонов Honor Magic7 будет работать на чипе Snapdragon 8 Elite и получит множество передовых решений, которые действительно нужны пользователям. При этом стоит напомнить, что Honor представит MagicOS 9.0 уже завтра, а серия Magic7 будет официально анонсирована на следующей неделе. Так что на самом деле пользователи совсем скоро получат все необходимые данные об этом гаджете.