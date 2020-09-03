Qualcomm разработала адаптивную технологию Adaptive ANC для наушников

Qualcomm разработала технологию адаптивного шумоподавления для беспроводных наушников, которую она называет «новой технологией, разработанной для улучшения пользовательского опыта наушников со встроенным ANC». Технология регулирует качество звука в реальном времени в зависимости от того, как наушники помещаются в ухо пользователя. Если посадка немного изменится, Adaptive ANC адаптируется для обеспечения стабильной работы.

Qualcomm утверждает, что Adaptive ANC теоретически должен работать со всеми стилями наушников, в том числе с традиционным вкладышами, а также с новыми конструкциями открытого типа, такими как Samsung Galaxy Buds Live. Qualcomm хочет, чтобы пользователи уменьшили зависимость от образования плотного прилегания, чтобы пользователю не приходилось толкать или крутить наушник в ухе. Adaptive ANC также позволит исключить необходимость проведения теста на подгонку наушников.

Компания уже тесно сотрудничает с Jabra, Sennheiser, Bang & Olufsen, 1More, Audio Technica, Skullcandy и другими производителями наушников, поэтому мы совсем скоро сможем насладиться новой технологией Adaptive ANC.