Qualcomm выпустила Snapdragon C для бюджетных ноутбуков

Несмотря на продолжающийся рост цен на память и ПК в целом, компания Qualcomm представила новую бюджетную платформу для ноутбуков под названием Snapdragon C («C» от слова «Compute»), чтобы доступные ноутбуки оставались действительно доступными. «Со Snapdragon C мы повышаем стандарты для покупателей, ориентированных на бюджетные устройства, — сказал журналистам старший директор по продуктам Qualcomm Мандар Дешпанде. — Пользователи получат преимущества отзывчивой системы, отсутствие лагов, комфортный веб-сёрфинг, видеозвонки, стриминг, многозадачность — всё это». Ранее всё это можно было получить разве что в ноутбуке за 600 долларов или даже больше, теперь же речь идёт о моделях ценой 300 долларов.

Новые устройства обещают автономную работу на весь день, низкий уровень шума вентилятора и высокое качество сборки. Хотя, конечно, для достижения цены в 300 долларов производителям придётся идти на компромиссы. Например, новая платформа не использует процессорные ядра Oryon, которые лежат в основе последних чипов Qualcomm для Windows-устройств и смартфонов, а базируется на старых ядрах Kryo, применявшихся в предыдущих смартфонах и Chromebook. Впрочем, даже самая младшая конфигурация теперь получит NPU для локальных вычислений с ИИ, но эти ноутбуки не будут соответствовать требованиям Microsoft Copilot Plus для полного набора инструментов искусственного интеллекта, так что наличие данного модуля вызывает лишь вопросы.