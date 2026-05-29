Qualcomm выпустила Snapdragon C для бюджетных ноутбуков

Несмотря на продолжающийся рост цен на память и ПК в целом, компания Qualcomm представила новую бюджетную платформу для ноутбуков под названием Snapdragon C («C» от слова «Compute»), чтобы доступные ноутбуки оставались действительно доступными. «Со Snapdragon C мы повышаем стандарты для покупателей, ориентированных на бюджетные устройства, — сказал журналистам старший директор по продуктам Qualcomm Мандар Дешпанде. — Пользователи получат преимущества отзывчивой системы, отсутствие лагов, комфортный веб-сёрфинг, видеозвонки, стриминг, многозадачность — всё это». Ранее всё это можно было получить разве что в ноутбуке за 600 долларов или даже больше, теперь же речь идёт о моделях ценой 300 долларов.

Новые устройства обещают автономную работу на весь день, низкий уровень шума вентилятора и высокое качество сборки. Хотя, конечно, для достижения цены в 300 долларов производителям придётся идти на компромиссы. Например, новая платформа не использует процессорные ядра Oryon, которые лежат в основе последних чипов Qualcomm для Windows-устройств и смартфонов, а базируется на старых ядрах Kryo, применявшихся в предыдущих смартфонах и Chromebook. Впрочем, даже самая младшая конфигурация теперь получит NPU для локальных вычислений с ИИ, но эти ноутбуки не будут соответствовать требованиям Microsoft Copilot Plus для полного набора инструментов искусственного интеллекта, так что наличие данного модуля вызывает лишь вопросы.
Xiaomi Book Pro 14 появился в продаже …
Компания Xiaomi выпустила в продажу ноутбук Book Pro 14, который был представлен несколько дней назад в К…
Представлен ноутбук Lenovo Lecoo Air 16 Core Edition 2026…
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Lecoo Air 16 Core Edition 2026, основанной на чип…
ASUS выпустила ноутбуки на базе новых чипов Intel…
Сегодня компания ASUS Republic of Gamers официально анонсировала запуск ноутбуков ROG Strix G16 и Strix G…
Представлен ноутбук Razer Blade 18 (2026) на Core Ultra 9 29…
Компания Razer пополнила ассортимент геймерских ноутбуков топовой моделью Blade 18 2026, которая основана…
Бизнес-ноутбук Lenovo ThinkPad T14s Gen 7 оценили в 1700 евр…
Компания Lenovo объявила о выходе бизнес-ноутбука ThinkPad T14s Gen 7, главной особенностью которого стал…
Обзор и тесты ThundeRobot Mix. Игровой мини-ПК с RTX 4060 и …
В рамках «Лаборатории» мы проводили тестирование мини-ПК на разных платформах, до текущего момента это бы…
Официально: ноутбук REDMI Book Pro 2026 готов к выходу…
Компания Xiaomi объявила, что уже в этом месяце в Китае будут представлены ноутбуки REDMI Book Pro 2026. …
Microsoft выпустила важнейший патч Windows 11…
Компания Microsoft неожиданно начала внедрять функции, которых давно ждали пользователи — в свежей тестов…
Обзор и тесты GIGABYTE GAMING A18. Доступный 18-дюймовый игровой ноутбукОбзор и тесты GIGABYTE GAMING A18. Доступный 18-дюймовый игровой ноутбук
Обзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбукаОбзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбука
Обзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600HОбзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600H
Обзор и тесты ThundeRobot Mix. Игровой мини-ПК с RTX 4060 и Intel Core i7Обзор и тесты ThundeRobot Mix. Игровой мини-ПК с RTX 4060 и Intel Core i7
Обзор и тесты iRU Tactio 15PHC. Выбираем ноутбук для работы и учебы в 2026Обзор и тесты iRU Tactio 15PHC. Выбираем ноутбук для работы и учебы в 2026
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor