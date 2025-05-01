Qualcomm заказала второе поколение Snapdragon 8 Elite у Samsung

Похоже, компания Qualcomm собирается использовать сразу двух поставщиков для второго поколения флагманского чипа Snapdragon 8 Elite. По данным корейского издания Sedaily, компания заключила соглашение с Samsung на производство этого процессора по передовому 2-нм техпроцессу, однако параллельно TSMC также будет выпускать версию чипа, но уже по 3-нм нормам. Samsung будет производить процессоры на заводе Hwaseong S3, выпуская около тысячи 12-дюймовых пластин в месяц. Эти чипы, судя по срокам, появятся во второй половине следующего года — то есть вряд ли попадут в серию Galaxy S26. Скорее, они будут использоваться в Galaxy Z Fold8, Z Flip8 и, возможно, в планшетах Tab S11. Sedaily также сообщает о другом соглашении между Qualcomm и Samsung — речь идёт о 4-нм чипе, созданном специально для XR-устройств.

Этот процессор будет использоваться в гарнитуре Samsung под кодовым названием Project Moohan, запуск которой намечен на конец 2025 года. У Samsung также в разработке находятся два других XR-проекта — Haean и Jinju, но какие чипы они получат, пока неизвестно. На 2-нм мощностях Samsung возможно производство до 7000 пластин в месяц, и контракт с Qualcomm занимает лишь около 15% этого объёма. Тем не менее, источник отмечает, что само наличие такого соглашения — это серьёзный сигнал доверия к производственным возможностям Samsung, что может привлечь новых клиентов в будущем, когда производство будет налажено окончательно. Это важный момент.
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