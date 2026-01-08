Qualcomm закажет процессоры у Samsung

Во время выставки CES 2026 генеральный директор Qualcomm Кристиано Амон заявил журналистам, что «среди множества контрактных производителей мы в первую очередь начали обсуждения с Samsung Electronics по выпуску продукции с использованием новейшего 2-нм техпроцесса. Мы также уже завершили этап проектирования с целью скорейшей коммерциализации». Как сообщает издание The Korea Economic Daily, если Qualcomm начнёт размещать заказы на Snapdragon 8 Elite Gen 5 на 2-нм GAA-процессе, это станет первым за 5 лет возобновлением сотрудничества между компаниями в этом формате. Когда ранее появилась информация о начале массового производства Exynos 2600 на 2-нм GAA-технологии Samsung, уровень выхода годных чипов оценивался примерно в 50%.

Этот показатель сложно назвать идеальным, однако он оставляет значительный потенциал для дальнейшего улучшения. Помимо этого, компания заключила многомиллиардное соглашение с Tesla на сумму 16,5 миллиарда долларов на производство процессора следующего поколения AI6, а также получила заказы на 2-нм GAA от двух китайских производителей оборудования для криптовалютной индустрии. Даже 4-нм техпроцесс Samsung, который ранее страдал от низкой эффективности, сумел привлечь контракт с американской ИИ-компанией на 100 миллионов долларов. Все эти сделки указывают на то, что как новые, так и более зрелые производственные процессы Samsung стабилизировались до уровня, при котором доверие клиентов к компании начинает восстанавливаться.
Наушники HONOR Earbuds 4 появились в продаже …
Компания HONOR выпустила в продажу на домашнем китайском рынке беспроводные наушники Earbuds 4, которые о…
DxOMark оценили камеру iPhone Air…
Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования основной камеры ультратонкого смартфона iPhone A…
Samsung Galaxy Z Fold8 получит улучшенную камеру …
Профильное издание Galaxy Club поделилось подробностями о складном смартфоне Samsung Galaxy Z Fold8, кото…
Moto G76 5G протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Moto G76 5G,…
Realme GT5 Pro скоро обновят до Android 16…
Компания Realme опубликовала список смартфонов, которые получат обновление прошивки Realme UI 7 на базе о…
Xiaomi объяснила рост цены на Redmi K90…
Президент Xiaomi Лу Вэйбин попытался оправдать рост цен на новую линейку смартфонов Redmi K90, сославшись…
Snapdragon 8 Elite Gen 5 стоит примерно 280 долларов…
Переход Qualcomm на техпроцесс TSMC N3P при производстве своих флагманских чипов, включая Snapdragon 8 El…
Объявлена дата выхода HUAWEI Mate 80…
Компания HUAWEI объявила, что официальная презентация флагманских смартфонов серии HUAWEI Mate 80 состоит…
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor