Qualcomm закажет процессоры у Samsung

Во время выставки CES 2026 генеральный директор Qualcomm Кристиано Амон заявил журналистам, что «среди множества контрактных производителей мы в первую очередь начали обсуждения с Samsung Electronics по выпуску продукции с использованием новейшего 2-нм техпроцесса. Мы также уже завершили этап проектирования с целью скорейшей коммерциализации». Как сообщает издание The Korea Economic Daily, если Qualcomm начнёт размещать заказы на Snapdragon 8 Elite Gen 5 на 2-нм GAA-процессе, это станет первым за 5 лет возобновлением сотрудничества между компаниями в этом формате. Когда ранее появилась информация о начале массового производства Exynos 2600 на 2-нм GAA-технологии Samsung, уровень выхода годных чипов оценивался примерно в 50%.

Этот показатель сложно назвать идеальным, однако он оставляет значительный потенциал для дальнейшего улучшения. Помимо этого, компания заключила многомиллиардное соглашение с Tesla на сумму 16,5 миллиарда долларов на производство процессора следующего поколения AI6, а также получила заказы на 2-нм GAA от двух китайских производителей оборудования для криптовалютной индустрии. Даже 4-нм техпроцесс Samsung, который ранее страдал от низкой эффективности, сумел привлечь контракт с американской ИИ-компанией на 100 миллионов долларов. Все эти сделки указывают на то, что как новые, так и более зрелые производственные процессы Samsung стабилизировались до уровня, при котором доверие клиентов к компании начинает восстанавливаться.