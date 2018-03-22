RAZER и TEAM QUESO становятся партнерами

Ведущий международный киберспортивный бренд выступит спонсором первой команды, ориентированной на мобильные игрыИрвайн, Калифорния—Razer:tm:, ведущий международный бренд для геймеров, совместно с первой ориентированной на мобильные устройства командой из Испании Team Queso, объявляют о начале стратегического сотрудничества сроком на два года. С настоящего момента игроки команды будут использовать Razer Phone, а так же полный спектр периферии Razer на всех соревнованиях и выступлениях.

Razer Phone – первоклассное устройство для профессиональных киберспортсменов и первый в мире смартфон, разработанный специально для геймеров. Его 120-Гц дисплей, процессор Qualcomm Snapdragon 835 и 8GB RAM предназначены обеспечить максимально четкую картинку и отсутствие задержек, что жизненно важно для мобильного киберспорта.Team Queso выступает в нескольких различных дисциплинах, включая Clash Royale, Vainglory, Arena of Valor и Hearthstone. В рядах команды состоят одни из лучших игроков со всего света, принимающие участие в национальных, континентальных и международных состязаниях. Team Queso основана в 2017 году и является действующим чемпионом ESWC Paris Clan Wars, фаворитом Vainglory8 League, показывает отличную игру в Arena of Valor.

“Сотрудничество с Team Queso знаменует новый этап в многолетней киберспортивной истории Razer,” говорит Минь-Лян Тан, сооснователь и генеральный директор Razer. “Мобильный киберспорт – это то, ради чего разрабатывался Razer Phone, и я надеюсь увидеть игроков Team Queso на вершинах турнирных таблиц.”"Мы рады видеть Razer официальным спонсором и поставщиком экипировки Team Queso" говорит Альваро 'Alvaro845' Буитраго, генеральный директор Team Queso. "Наша организация была основана в 2017 году ориентируясь на мобильные игры, спустя несколько месяцев вышел Razer Phone, предназначенный специально для геймеров. Я не могу представить лучшего сочетания в мобильном киберпорте. ”В качестве технического спонсора Razer так же обеспечит игроков Team Queso клавиатурами, мышами, гарнитурами и прочими устройствами профессионального уровня для успешных выступлений на международных чемпионатах.