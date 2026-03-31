RCS позволит звонить по видео с iPhone на Android

Пользователи iPhone и Android в будущем могут получить возможность совершать совместимые видеозвонки прямо через свои встроенные приложения для обмена сообщениями. Суть в том, что на прошлой неделе организация GSMA объявила о финальной версии стандарта RCS Universal Profile 4.0, которая добавляет функцию видеозвонков, запускаемых прямо из чатов — она называется Messaging-Initiated Video Calls (или MIVC). Как поясняют в GSMA, эта функция позволит не прерывать общение — участники группового чата смогут присоединяться к видеозвонку даже позже, если не ответили сразу, а история таких звонков будет синхронизироваться внутри переписки. В перспективе это открывает путь к первому встроенному решению для видеосвязи, которое будет работать между разными устройствами и сетями без ограничений.

Однако Apple и Google пока не подтвердили поддержку этой функции, поэтому неизвестно, когда именно пользователи смогут запускать видеозвонки между разными платформами прямо из чатов. Компании также не дали официальных комментариев по этому поводу, так что, вероятно, ждать скорого релиза этой функции пока что не стоит. С другой стороны, функция уже есть, а значит, когда-то она всё же будет реализована в серийных моделях. Помимо этого, RCS Universal Profile 4.0 приносит и другие улучшения — появляется форматирование текста с возможностью выделения жирным, курсивом и зачёркиванием, а также улучшается качество передаваемых аудио, видео и изображений.
