RED покажет Hydrogen One

Компания RED, которая делает самые дорогие камеры для видеосъемки, вновь заговорила о своем смартфоне Hydrogen One, который длительное время будоражит общественность. Дело в том, что у данного смартфона вроде как будет голографический дисплей, то есть вы сможете просматривать 3D изображения без очков и прочих приспособлений, вот только специалисты говорят, что нынешний уровень технологий не позволяет подавать такой дисплей на смартфоне, его вообще пока что никто не реализовал. То есть, производитель собирает предварительный заказ на смартфон за 1195 долларов, хотя многие уверяют, что такого смартфона просто не может быть. Вот и посмотрим через пару месяцев на то, что покажет производитель - если его реально выпустят, то будет круто, а если нет, то никто не удивится. Такое уже случалось и не один раз.