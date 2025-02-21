REDMAGIC 10 Pro Golden Saga Limited Edition оценен в 1500 евро

Компания REDMAGIC объявила о выходе на международный рынок смартфона REDMAGIC 10 Pro Golden Saga Limited Edition, который уже доступен для предзаказа по цене в 1500 евро. Новинку оснастили 24 ГБ ОЗУ, 1 ТБ флеш-памяти, расширенным комплектом поставки, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 6,85-дюймовым экраном LTPO AMOLED с разрешением 2688:1216 точек, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 2000 нит, подэкранной камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 2 Мп, батареей ёмкостью 7050 мАч, поддержкой 100-Вт проводной зарядки, тыльной панелью из сапфирового стекла, продвинутой системой охлаждения и комплектным пристегивающимся вентилятором.

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