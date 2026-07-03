Samsung Galaxy S27 Ultra получит батарею на 5500 мАч

Компания Samsung, по последним слухам, по-прежнему испытывает осторожность в отношении перехода на кремний-углеродные аккумуляторы для Galaxy S27 Ultra. При этом причина такой позиции связана в первую очередь не с сомнениями в технологии, а с более высокими производственными затратами. По данным известного инсайдера, отказ от кремний-углеродных батарей связан с тем, что их стоимость может составлять от 22 до 28 долларов, тогда как литий-ионные аккумуляторы обходятся примерно в 12–15 долларов. На фоне дефицита DRAM компания, очевидно, стремится избегать дополнительных затрат, которые могут повлиять на себестоимость будущего флагмана.

Тем не менее это не означает, что Samsung полностью отказывается от экспериментов с увеличенной ёмкостью аккумуляторов. Согласно данным надёжных источников, компания тестирует батарею для Galaxy S27 Ultra в диапазоне от 5600 мАч до 5800 мАч. Это меньше, чем у некоторых китайских флагманов, однако реальные показатели автономности зависят не только от ёмкости, но и от оптимизации системы. Также сообщается, что в случае успешных тестов минимальная ёмкость аккумулятора Galaxy S27 Ultra может составить 5500 мАч — это станет первым увеличением выше отметки 5000 мАч со времён Galaxy S20 Ultra. На фоне конкуренции с Apple ситуация вокруг автономности становится особенно важной. Ожидается, что iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max также получат более крупные аккумуляторы, что даст конкуренту преимущество.