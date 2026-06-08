Шарнир iPhone Ultra будет охлаждать процессор

Компания Apple, похоже, не жалеет средств на разработку своего первого складного смартфона, который пока фигурирует под неофициальным названием iPhone Ultra. Например, новинка может получить не только сложную конструкцию, но и одну из самых продуманных систем охлаждения. Ранее уже сообщалось, что iPhone Ultra оснастят отдельной испарительной камерой для отвода тепла. Теперь инсайдер утверждает, что важную роль в охлаждении будет играть и шарнирный механизм. Предполагается, что он станет частью специального теплового контура, помогая распределять и рассеивать тепло внутри корпуса. При этом пока неизвестно, сможет ли устройство получить полноценную защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Тем временем другой инсайдер сообщает, что шарнир iPhone Ultra будет изготовлен из жидкого металла. Это коммерческое название аморфного металлического сплава, который во время производства очень быстро охлаждается. Благодаря этому атомы не успевают сформировать обычную кристаллическую структуру и остаются расположенными хаотично, подобно стеклу. Такой материал примерно в полтора раза твёрже нержавеющей стали и в два с половиной раза прочнее обычного титана, сохраняя при этом способность выдерживать деформации без повреждений. Однако у жидкого металла есть и недостаток — несмотря на способность проводить тепло, делает он это значительно хуже многих традиционных металлов. Так что это не лучший элемент для рассеивания тепловой энергии.