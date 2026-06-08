Шарнир iPhone Ultra будет охлаждать процессор

Тем временем другой инсайдер сообщает, что шарнир iPhone Ultra будет изготовлен из жидкого металла. Это коммерческое название аморфного металлического сплава, который во время производства очень быстро охлаждается. Благодаря этому атомы не успевают сформировать обычную кристаллическую структуру и остаются расположенными хаотично, подобно стеклу. Такой материал примерно в полтора раза твёрже нержавеющей стали и в два с половиной раза прочнее обычного титана, сохраняя при этом способность выдерживать деформации без повреждений. Однако у жидкого металла есть и недостаток — несмотря на способность проводить тепло, делает он это значительно хуже многих традиционных металлов. Так что это не лучший элемент для рассеивания тепловой энергии.