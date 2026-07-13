Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 показали на фото

Один из китайских источников опубликовал живое фото складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 8, который будет представлен 22 июля. Судя по всему, грядущая новинка был запечатлена в фирменном магазине Samsung.

По предварительным данным, смартфон получит 5,4-дюймовый внешний OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, 7,6-дюймовый внутренний экран Dynamic AMOLED 2X с соотношением сторон 4:3 и кадровой частотой 120 Гц, флагманский 3-нанометровый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, 12 ГБ ОЗУ и до 1 ТБ встроенной памяти, основную камеру с двумя 50-Мп модулями, две 10-Мп селфи-камеры, батарею ёмкостью 4800 мАч, поддержку 45-Вт проводной и 25-Вт беспроводной зарядок, предустановленную прошивку One UI 9 на основе ОС Android 17, корпус толщиной в разложенном виде 4,5-4,9 мм, а в сложенном – 9,7–9,8 мм, а также массой около 200 граммов.
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