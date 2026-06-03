HONOR 600 Vitality Edition оценили в 400 долларов

Компания HONOR объявила о выпуске смартфона 600 Vitality Edition, в основу которого лег 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 с тактовой частотой до 2,8 ГГц и графическим адаптером Adreno 722. Новинку также оснастили 6,57-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2728:1264 точки, кадровой частотой 120 Гц, типичной яркостью 800 нит, глобальной 1800 нит и пиковой 8000 нит в режиме HDR, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, до 512 ГБ встроенной памяти, тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 12 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 80-Вт быстрой проводной зарядки, корпусом толщиной 7,8 мм, корпусом с металлической рамкой, массой 190 граммов, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68, IP69 и IP69K, модулем NFC и стереодинамиками HONOR Sound. Цена смартфона на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 400 долларов за конфигурацию с 256 ГБ.

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