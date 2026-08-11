REDMI K100 Pro Max оценили в 665 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью REDMI K100 Pro Max, которая базируется на флагманской однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Новинку также оснастили 6,9-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2608:1200 точек, кадровой частотой до 185 Гц, пиковой яркостью до 4500 нит и фирменной защитой зрения Qingshan Eye Protection 4.0, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.1, игровым чипом D2, системой охлаждения 3D-циркуляционным тепловым насосом площадью 6300 мм², тройной тыльной камерой с модулями на 200 Мп (оптическая стабилизация), 50 Мп (перископический телеобъектив) и 50 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 32 Мп, батареей ёмкостью 9070 мАч, поддержкой 100-Вт проводной, 50-Вт беспроводной, 27-Вт обратной проводной и 22,5-Вт обратной беспроводной зарядок, металлической рамкой корпуса и тыльной панелью стекловолокна, ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, защитой от воды и пыли по стандартам IP66, IP68 и IP69, двумя динамиками 1115D, настроенными Bose, и дополнительным крупным динамиком. Цена базовой конфигурации с 12/256 ГБ памяти составляет эквивалент 665 долларов.

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