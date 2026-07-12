REDMI Note 17 Pro получит защиту от воды

Известный информатор Experience More раскрыл некоторые характеристики смартфонов REDMI Note 17 и Note 17 Pro, которые будут представлены уже 14 июля. Итак, базовую модель оснастят 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4, 7-дюймовым экраном OLED Samsung E4 Pro с разрешением Full HD+ и пиковой яркостью 1800 нит, батареей ёмкостью 8000 мАч, поддержкой 45-Вт проводной и 22,5-Вт обратной проводной зарядок, основной камерой с 50-Мп главным модулем, подэкранным дактилоскопическим сенсором, пластиковой рамкой корпуса и защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP65. Старшая модель будет отличаться процессором Snapdragon 6s Gen 4, 6,83-дюймовым плоским дисплеем с разрешением 1,5K и пиковой яркостью 3500 нит, аккумулятором ёмкостью 9000 мАч, быстрой зарядкой мощностью 67 Вт, а также полноценной защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69 и IP69K.

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