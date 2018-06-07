ROCCAT объявляет о выпуске новой механической клавиатуре Vulcan

ROCCAT представляет новую механическую клавиатуру Vulcan, сочетающую в себе эстетику и производительность. ROCCAT Vulcan имеет новые и фирменные переключатели Titan, которые являются самыми точными и быстрыми в мире переключателями.Titan Switch Tactile также является идеальным компаньоном для новейшей ROCCAT-системы освещения RGB в AIMO. Разработка новых переключателей означала, что ROCCAT также может улучшить производительность своих клавиатур.

Материалы, выбранные для производства Vulcan, также отражают стремление к созданию самого лучшего девайса. Он имеет анодированную алюминиевую верхнюю пластину, благодаря которой придается прочность. Vulcan также может похвастаться подставкой под запястья с магнитным креплением и регулируемыми прорезиненными ножками, обеспечивающими комфорт для игровых сессий геймеров. Разработка Vulcan - это возможность для ROCCAT создать чистую функциональную клавиатуру, ориентированную на основные потребности геймеров, гладкий дизайн и готовность к конкуренции.ROCCAT Vulcan уже доступен для заказа на Amazon и в магазине ROCCAT. Vulcan доступен в трех разных моделях: Vulcan 80 за 129,99$, Vulcan 100 AIMO за 149,99$ и Vulcan 120 AIMO за 159,99$.