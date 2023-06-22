ROCCAT представила механическую клавиатуру Vulcan II

Довольно известная компания ROCCAT сегодня официально представила свою новую механическую игровую клавиатуру Vulcan II Mechanical Gaming Keyboard в качестве преемника довольно известной серии клавиатур Vulcan 120. Модель Vulcan II стала первой клавиатурой, которая получила новые механические переключатели TITAN II от ROCCAT, отличающиеся невероятно быстрой и плавной активацией (правда, это информация из пресс-релиза и никакой достоверной информации об этом нет). Механические переключатели TITAN II от ROCCAT поставляются с заводской предварительной смазкой для более плавного хода, имеют оптимизированный прозрачный корпус для более яркой и ясной RGB-подсветки и обеспечивают долговечность до 80 миллионов нажатий.

При этом клавиатура Vulcan II сохраняет фирменный дизайн серии с низким профилем, премиальной алюминиевой верхней панелью и, конечно, стильной RGB-подсветкой, которую можно достаточно гибко настраивать с помощью программного обеспечения ROCCAT Swarm. Кроме того, клавиатура получила технологию дублирования кнопок, полную поддержку нажатия любого количества клавиш одновременно (n-key rollover) и технологию антигостинга, чтобы гарантировать регистрацию каждого нажатия и комбинации клавиш. За всё это производитель хочет получить 150 долларов, что, конечно, дорого, но для флагманской клавиатуры с механическими переключателями — вполне адекватно по текущим меркам. У конкурентов есть и более дорогие модели.
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