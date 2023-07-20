ROCCAT представила стильные клавиатуры Vulcan II Mini Air и Vulcan II

Сегодня компания ROCCAT, довольно известный производитель игровой периферии, объявил о выпуске новых моделей игровых клавиатур Vulcan II Mini Air и Vulcan II.Vulcan II Mini Air — это первая беспроводная игровая клавиатура от ROCCAT, которая предоставляет качество, надёжность и прочность конструкции в компактном мини-формате под названием 65%. Этот компактный размер клавиатуры позволяет освободить больше пространства на рабочем столе, а оптические переключатели TITAN II обеспечивают сверхбыструю реакцию на нажатие. Кроме того, стоит отметить, что игроки на ПК могут подключить Mini Air к своим устройствам с помощью технологии беспроводной связи ROCCAT Stellar на частоте 2,4 ГГц или через Bluetooth. Кроме того, встроенные датчики приближения в Mini Air обнаруживают, когда игроки отошли от клавиатуры и переводят устройство в режим сна, дабы продлить жизнь встроенного аккумулятора.

Для тех, кто предпочитает полноразмерные клавиатуры, компания выпустила классическую модель Vulcan II. Это условный преемник культовых клавиатур серии Vulcan 120 и первое устройство компании, в котором используются механические переключатели TITAN II от ROCCAT. Механические переключатели TITAN II имеют оптимизированный прозрачный корпус для улучшенной RGB-подсветки, предварительно смазаны для плавного нажатия и обладают долгим сроком службы до 80 миллионов нажатий клавиш. Стоимость новинок пока что не сообщается, но, вероятно, информация появится в ближайшее время.