ROCCAT представляет клавиатуру Vulcan TKL PRO в белом цвете

ROCCAT, производитель периферийных устройств для ПК от Turtle Beach, сегодня представил арктическую белую версию клавиатуры Vulcan TKL Pro, добавив еще одну опцию в свою отмеченную наградами серию игровых клавиатур для ПК. ROCCAT представила свою самую первую механическую клавиатуру Vulcan с тактильным переключателем Titan в 2018 году на выставке Computex Taiwan, а в 2019 году - Titan Speed ​​Switch.

Vulcan TKL Pro White, как и оригинальный Vulcan Pro, представляет собой идеальное сочетание инновационного дизайна и технологий, что делает его незаменимым для геймеров, которым важны надежность и производительность. Vulcan TKL Pro White оснащен новейшим оптическим переключателем Titan от ROCCAT, который срабатывает и обеспечивает невероятный уровень скорости и отзывчивости, сохраняя при этом характерное ощущение механического нажатия клавиш. Оптические переключатели ROCCAT Titan также служат дольше стандартных механических переключателей, удваивая их жизненный цикл до 100 миллионов нажатий клавиш. Гладкая серебристая алюминиевая пластина Vulcan TKL Pro White также усиливает клавиатуру, придавая ей дополнительную прочность и долговечность, а также придает клавиатуре уникальный фирменный вид.

Меньший форм-фактор позволяет игрокам играть в более естественном и удобном положении и открывает возможности для большего диапазона движений мыши. Меньшая конструкция клавиатуры и съемный плетеный кабель USB-C также делают ее идеальным компаньоном для активных игроков, которым требуется стабильная производительность. Низкопрофильные клавиши обеспечивают плоское положение руки, что снижает утомляемость во время длительных игр или набора текста, а для дополнительной функциональности Vulcan TKL Pro White имеет элементы управления звуком в стиле микшера.