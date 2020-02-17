ROCCAT представляет новую клавиатуру с RGB подсветкой

Клавиатура Vulcan 121 AIMO демонстрирует уникальный дизайн с полной раскладкой. Она имеет встроенную металлическую пластину для прочности. Модель представлена в белом и черном цветовом исполнении.

К клавиатуре прилагается подставка для запястий на магните. Покрытие клавиатуры имеет матовую поверхность. Резиновые ножки не дадут скользить клавиатуре по столу.

Производитель использует механические переключения с RGB подсветкой. Кабель покрыт тканевой оплеткой.

Программное обеспечение ROCCAT Swarm позволяет настроить профили программируемых клавиш и RGB подсветку. Стоимость клавиатуры Vulcan 121 AIMO составляет 160 евро.