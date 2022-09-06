RTX 4080 выйдет в двух конфигурациях памяти

Ходят слухи, что NVIDIA выпустит не один, а два варианта своей видеокарты GeForce RTX 4080 с объемом памяти 16 ГБ и 12 ГБ. Последний слух исходит от MEGAsizeGPU, который указал две видеокарты в своей предыдущей утечке, и похоже, что известный инсайдер Kopite7kimi действительно верит, что NVIDIA может выпустить два варианта RTX 4080. После вчерашнего слуха было заявлено, что NVIDIA работает над двумя видеокартами NVIDIA GeForce RTX 4080. Один вариант должен был иметь 16 ГБ видеопамяти GDDR6X и 12-слойную печатную плату, в то время как другой вариант должен был иметь конфигурацию 12 ГБ видеопамяти GDDR6X и 10-слойную конструкцию печатной платы. Первая карта будет предназначена в первую очередь для компаний-партнёров и эталонного дизайна, а вторая модель будет только вариантом для партнёров.

Ходят слухи, что NVIDIA GeForce RTX 4080 12 ГБ использует печатную плату, отличную от варианта RTX 4080 16 ГБ. Теперь, если мы сравним это с линейкой NVIDIA GeForce RTX 3080, мы увидим, что у зеленой команды также было два варианта их предыдущей карты: одна с конфигурацией 10 ГБ, выпущенная в 2020 году, и другая с памятью 12 ГБ, выпущенная в 2022 году. Второй вариант был ограничен только моделями от партнёров и так и не был выпущен в формате Founders Edition. Партнёры также диктовали цены на карты, поскольку у NVIDIA не было официальной рекомендованной розничной цены, упомянутой при запуске. Вероятно, теперь ситуация немного изменится, но пока что рано говорить об этой модели.