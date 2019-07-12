Radeon RX 5700 придется подождать

Недавно компания AMD официально представила видеокарту серии Radeon RX 5700, которая построена по архитектуре Navi и имеет определенные преимущества перед конкурентами. Теперь дело за малым — основные партнеры совсем скоро выпустят свои варианты видеокарт в нереференсном исполнении. Пока что есть информация только от компании MSI, что видеокарты данной линейки появятся уже в этом месяце, нужно лишь подождать немного. У компании ASUS планы совершенно другие — компания хочет не спешить и представить свои варианты неэталонных видеокарт только в сентябре. Не совсем понятно, почему производитель решил пойти именно таким путем, но, видимо, это более удачное время для запуска продаж. Будем ждать официального релиза от ASUS.