Радиочастотное излучение iPhone 7 превысило допустимый предел безопасности

2019-08-22, Автор - Anna; Продукт - Apple iPhone 7; [83]
Радиочастотное излучение, исходящее от Apple iPhone 7, не только превысило допустимый предел безопасности, но и вдвое превысило количество излучения, которое, согласно собственным испытаниям Apple. Это основано на документах, поданных в федеральные регулирующие органы.

Тесты были проведены по просьбе американского издания Chicago Tribune. При этом результаты исследования, несмотря на явные нарушения законов, не указали на какой-либо риск возникновения рака в результате использования iPhone 7 в течение длительного времени.

Apple выпустила заявление, в котором говорилось, что тесты Tribune «были неточными, поскольку настройки теста не соответствовали процедурам, необходимым для правильной оценки моделей iPhone. Все модели iPhone, включая iPhone 7, полностью сертифицированы FCC и в любой другой стране, где продается iPhone.

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