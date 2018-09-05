Raidmax Magnus представлен официально

Официально представлен новый корпус для сборки мощного игрового компьютера под названием Raidmax Magnus. С данным производителем мы уже знакомы — у нас на сайте есть обзор одного корпуса компании, Который нас очень порадовал. Теперь вот в продажу поступил новый вариант, который выглядит стильно и привлекает внимание белым цветом корпуса. Нужно отметить большую стеклянную панель сбоку, которая позволяет вам наблюдать за красивой подсветкой внутри или просто смотреть на комплектующие устройства. Внутри есть декоративный кожух, который отделяет блок питания и жесткие диски от остальных комплектующих, хотя выглядит это немного странно, ведь сам БП пользователь будет видеть. Стоимость продукта пока что не названа, но ранее производитель выпускал более-менее доступным варианты.