Raidmax Neon для красивой сборки

Собирать компьютер для игр — очень интересная задача, которая требует от пользователя определенных умений и навыков. Однако, еще же хочется сделать и красиво, а не просто, чтобы работало. Вот для таких пользователей и выпускают дорогие корпуса, которые светятся, смотрятся круто и привлекательно. Не у всех есть деньги на покупку столь дорогостоящих корпусов, так что некоторые пользователи смотрят в сторону бюджетных вариантов. И среди таких имеется Raidmax Neon — очень доступный продукт, куда можно поставить классное железо и пользоваться им с радостью. Есть три вентилятора на фронтальной панели с подсветкой, есть прозрачная стеклянная панель и много чего другого интересного. Да и за свои деньги это явно лучшее решение из того, что можно найти на современном рынке. Красиво обычно дорого.