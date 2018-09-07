Raidmax представила компьютерный корпус Enigma в двух цветовых исполнениях

Представлен компьютерный корпус Raidmax Enigma с лаконичным дизайном. Сообщается о применении материнских плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX и ATX. Имеется также место для трех устройств хранения данных типоразмера 3,5 дюйма и для пяти накопителей в форм-факторе 2,5 дюйма. Для карт расширения предусмотрены семь посадочных мест. Габариты устройства составляют: 485 * 475 * 210 мм. Предусмотрены р два порта USB 3.0, гнезда для наушников и микрофона. Аппарат будет предлагаться в белом и черном вариантах цветового исполнения. О стоимости устройства пока не сообщается.