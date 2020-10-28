Raijintek Silenos MS официально представлен

В последнее время на рынке компьютерных корпусов не было ничего интересного, так что новинка Raijintek Silenos MS нам очень понравилась. Данная модель поставляется в четырех комплектациях, среди которых стоит отметить версию с надписью Pro в названии — в комплекте идет два вентилятора с диаметром лопастей 200 миллиметров, плюс один вентилятор на тыльную панель на 120 миллиметров. У более простых версий корпуса этих вентиляторов нет, но сами модели стоят вполне разумных денег, так что приобрести вентиляторы не составит труда. Весьма стильное решение с большим объемом пустого пространства внутри, декоративной перфорацией на лицевой стороне и большой стеклянной вставкой. Стоимость для рынка России еще не раскрывается.