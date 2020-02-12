Rapoo выпустила механическую клавиатуру

VPRO V500Pro новая механическая клавиатура VPRO V500Pro создана для геймеров.

Клавиатура влагостойкая, клавиши оснащены RGB подсветкой с 16,8 миллионов цветов. Производитель гарантирует до 60 миллионов нажатий.

Корпус клавиатуры оснащен алюминиевой верхней крышкой, она обеспечивает изгибание клавиатуры. Механические клавиши со средним сопротивлением, звуком щелчка и тактильной обратной связью.

Клавиатура поддерживает функцию переключения клавиш N-Key. Механическая игровая клавиатура Rapoo VPRO V500PRO стоит 4000 рублей.