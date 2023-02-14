Раритетную видеокарту 3dfx Voodoo 5 6000 продали за 15 тысяч долларов

Несколько недель назад на аукционе выставили видеокарту 3dfx Voodoo 5 6000, которая является крайне раритетным устройством времён, когда компания NVIDIA ещё не покорила рынок и лидерские позиции занимали совершенно иные компании. В результате производитель видеокарты 3dfx Voodoo 5 6000 был продан самой NVIDIA, все наработки пошли на новые видеокарты зелёной компании, а про 3dfx сейчас слышали разве что фанаты антиквариата. Но, тем не менее, фанатов у компании очень много и недавно инженерную версию видеокарты 3dfx Voodoo 5 6000 официально продали в рамках аукциона за внушительную сумму в 15 тысяч долларов. При этом, естественно, играть на ней можно разве что в какие-то очень старые видеоигры 16-битного формата, так как ей больше двадцати лет.

Стоит отметить, что эта видеокарта была разработана в 1997 году в качестве прототипа для грядущей видеокарты. Тогда в компании придумали очень интересное решение по повышению производительности видеокарты — они просто задействовали масштабирование до четырёх графических ядер, чтобы увеличить производительность и встроенную память. Безусловно, это привело к безумному повышению энергопотребления, но, с другой стороны, мощности у неё было хоть отбавляй. Но, к сожалению, в будущем производители решили по этому пути не идти, так как это дорого, неудобно для потенциального покупателя и не совсем выгодно для повышения производительности в будущем. Но 3dfx Voodoo 5 6000 всё равно вошла в историю.
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