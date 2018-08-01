Раскрылись спецификации мощного флагмана ZTE A0722. Смартфон получит 5,45-дюймовый дисплей с разрешением 1440 на 720 точек и аккумулятор на 3100 мА.ч. За производительность устройства будет отвечать чип семейства Qualcomm Snapdragon 400 и 3 Гбайт ОЗУ. В заднюю панель вмонтирована основная камера с оптикой на 13 МП. Во фронтальной части установлена камера с невысоким разрешением в 5 млн пикселей. Сзади располагаются 13-мегапиксельная камера со вспышкой. В качестве ОС выступит Android 8.1 Oreo. Приобрести новинку можно будет в черном и синем цветовом исполнении по цене в 200 долларов.