Раскрылись спецификации мощного смартфона Oppo F9. Гаджет получит 6,3-дюймовый экран, а также способен работать с двумя картами SIM. В основе устройства ляжет чипсет MediaTek Helio P60 и 4 Гбайт ОЗУ. В вырез встроена мощная селфи-камера с разрешением 25 МП. Главная камера состоит из двух модулей оптики и их разрешение составляет 16 МП и 2 МП. Питание обеспечит аккумуляторная батарея емкостью 3500 мА.ч. Приобрести аппарат можно будет в красном и синем цветовом исполнении. Дебют Oppo F9 ожидается 15 августа.