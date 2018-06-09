Раскрылись спецификации смартфона Motorola One Power

Раскрылись спецификации нового смартфона Motorola One Power. Аппарат оснащён 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением 2280 на 1080 точек. В основе устройства ляжет процессор Qualcomm Snapdragon 636, графический ускоритель Qualcomm Adreno 509 и 4 ГБ ОЗУ. В тыльной части корпуса расположится сдвоенная камера на основе модулей с 12 млн пикселей (f/1,8) и 5 млн пикселей (f/2,0). Во фронтальной части будет установлена 8-мегапиксельная камера с максимальной диафрагмой f/2,2. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3780 мА.ч. В качестве ОС выступит Android Oreo 8.1. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0. О стоимости гаджета пока не сообщается.