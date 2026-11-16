Такое оформление заметно отличается от широкого прямоугольного блока, показанного в предыдущих утечках. Ранее опубликованные рендеры и CAD-чертежи указывали на другую конструкцию — две камеры располагались вертикально слева, а справа находилась продолговатая секция. При этом внутри крупного блока оставалось довольно много свободного пространства. Аналогичный дизайн демонстрировали и макеты Galaxy S27 Ultra, созданные на основе этих чертежей. Новая компоновка также будет отличаться от решения в нынешнем Galaxy S26 Ultra — у актуального флагмана используется продолговатый блок с вертикально расположенными объективами, тогда как ещё одна камера вынесена отдельно на заднюю панель. В Galaxy S27 Ultra эти элементы могут объединить в более компактную конструкцию, которая отдалённо напоминает iPhone.